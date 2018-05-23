Городской чемпионат по футболу стартовал в Рязани

Городской чемпионат по футболу стартовал на стадионе «Химик» в поселке Строитель в Рязани во вторник, 22 мая.

В этом году в чемпионате принимают участие девять команд. Матчи будут проходить с мая по октябрь. Команды сыграют в два круга. Также будет разыгран Кубок Рязани по футболу, сообщает РИА «7 новостей».

В первых матчах встретились команды «Альтаир» и «Золотые купола», где «Альтаир» выиграл со счетом 4:1, а также ФК «Ризур» обыграл ФК «Реставрация».

Ранее сообщалось о том, что в Рязани возле стадиона «Спартак» сотрудники правоохранительных органов провели учения по предотвращению массовых беспорядков, это один из этапов подготовки к чемпионату мира по футболу.