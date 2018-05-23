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Оператор вернул деньги москвичу за «подписку» его дачных ворот на платные сервисы

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Мобильный оператор МТС вернул деньги за пользование платными услугами жителю Москвы, к которым его дачные ворота подключились самостоятельно. Об этом в среду, 23 мая, сообщили в пресс-службе компании.

По словам сотрудника пресс-службы, эта экстраординарная ситуация, очень удивившая всех в компании.

«Мы разобрались в ситуации и вернули абоненту деньги. Специалисты провели необходимые работы, чтобы подобный случай не повторился», — цитирует РИАМО собеседника.

Для ворот и подобных устройств выгоднее приобретать специальные SIM-карты, отметил представитель МТС.

Ранее СМИ сообщили, что москвич оснастил свои дачные ворота GSM-реле с SIM-картой МТС. Когда баланс карты стал нулевым, он обнаружил, что ворота «подписались» на три платных сервиса — «Hi-Tech Новости», «Автоновости» и «Полезные советы» — без его ведома.

Ранее в среду глава МТС Алексей Корня сообщил, что расходы телекоммуникационной компании на реализацию пакета антитеррористических законов, одним из авторов которых является депутат Ирина Яровая, оцениваются в 60 млрд рублей за пять лет.

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