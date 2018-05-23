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Дата-центр Tier III построят на территории ОЭЗ в Липецке

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В особой экономической зоне «Липецк» (ОЭЗ) в 2019 году запустят центр обработки и хранения данных стандарта Tier III. ООО «Цифровые технологии» получит 2,1 га на Грязинской площадке. Проект стоимостью 1,6 млрд рублей ориентирован на владельцев корпоративных центров обработки данных, IT-компании, банки и производственные предприятия. 

Кроме того, совет ОЭЗ поддержал заявку ООО «Биолика», которое собирается инвестировать 2,2 млрд рублей в новое предприятие по переработке сельскохозяйственных технических культур, передает ИА «Абирег». ООО «Мирлион» планирует построить на площади 10 га на Елецкой площадке завод по производству металлических конструкций, каркасов и изделий. 

По данным на январь, «Липецк» является лидером в I национальном рейтинге инвестиционной привлекательности ОЭЗ России. На территории особой экономической зоны зарегистрированы 54 компании резидентов из 16 стран. Сумма заявленных вложений составляет 179 млрд рублей.

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