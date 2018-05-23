Более 40 дворов отремонтируют в Великом Новгороде за 56 млн рублей

Благоустройство дворовых территорий в Великом Новгороде обойдется в этом году в 56 млн рублей. Об этом сообщает пресс-центр городской администрации.

Как и год назад на ремонт дворов из городского бюджета направлено 56 млн рублей. На эту сумму планируют благоустроить 43 дворовые территории, в то время как в прошлом году на эту сумму было отремонтировано 58 дворов, сообщает Новгород.ру.

Как рассказал начальник отдела жилищного хозяйства городского комитета по управлению ЖКХ и охране окружающей среды Алексей Тейдер, общая площадь планируемых к ремонту дворов такая же, как и в 2017 году. Она составляет порядка 45 тыс. кв. м.

Также Алексей Тейдер отметил, что на ремонт всех дворов, которые подавали заявки на благоустройство, не хватило около 15 млн рублей.