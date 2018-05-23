В Госдепе заявили о вызовах стратегическим интересам США со стороны РФ

Администрация президента Дональда Трампа рассматривает Россию в качестве страны, которая бросает вызовы стратегическим интересам США. Об этом заявил госсекретарь Майкл Помпео, выступая перед конгрессменами в среду, 23 мая.

«Мы знаем, что Россия бросает вызовы нашим стратегическим интересам, а также безопасности наших союзников. Свидетельство тому — химическая атака в Великобритании, за что она была наказана нами и некоторыми нашими партнерами и союзниками», — цитирует его ТАСС.

Госсекретарь также подчеркнул, что Вашингтон «не потерпит вмешательства России в выборы 2018 года». Он имел в виду промежуточные выборы в Конгресс, которые должны состояться 6 ноября.

Расследование дела о якобы вмешательстве РФ в ход выборов президента США в 2016 году тянется с мая 2017 года. На данный момент обвинения предъявлены 19 лицам: пяти гражданам США, 13 гражданам РФ и одному голландцу. В Белом доме и Кремле категорически отрицают все обвинения, указывая на их бездоказательность и необоснованность.

Что касается слов Помпео о химатаке в Великобритании, то доказательства причастности России к инциденту до сих пор не предъявлены. Бывший полковник Главного разведывательного управления РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия серьезно пострадали от нервно-паралитического газа в британском Солсбери 4 марта. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила РФ в причастности к произошедшему. В Москве неоднократно опровергали эти обвинения, указывая на их несостоятельность.