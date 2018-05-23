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Власти отремонтируют больницу, на которую жаловалась Дарья Старикова

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Фото: Global Look Press/imago stock&people
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Власти Мурманской области направят около 260 млн рублей на оснащение и ремонт Кировско-Апатитской больницы, на которую пожаловалась умершая от рака Дарья Старикова. Об этом рассказала замгубернатора Мурманской области Инна Погребняк.

«Мы разработали, утвердили и провели через совет депутатов и бюджет особую программу действий по развитию Кировско-Апатитской больницы еще до обращения Дарьи (в «прямую линию» с Владимиром Путиным). Срок реализации программы предполагает 4 года, объем финансирования — 260 млн рублей», — приводит ее слова «РИА Новости»

Развитие клиники вошло в трехлетнее соглашение с компанией «ФосАгро»,  владеющей градообразующим предприятием на территории Кировско-Апатитского района. По словам Погребняк, компания уже купила четыре импортные машины скорой помощи и оборудование для внедрения медицинско-информационной системы.

Дарья Старикова пожаловалась Путину на Кировско-Апатитскую больницу в ходе «прямой линии» 15 июня 2017 года. Она рассказала, что там ей поставили ошибочный диагноз и лечили от межпозвоночного остеохондроза, хотя у нее был рак четвертой стадии. Из-за неверной диагностики время в лечении было упущено. Было заведено уголовное дело о халатности в отношении ответственных лиц.

После обращения девушку привезли в Москву и провели несколько курсов химиотерапии. В Минздраве рассказали, что специалисты НИИ онкологии имени Герцена предприняли всё возможное, чтобы вылечить ее от рака, однако спасти девушке жизнь не удалось. О ее смерти стало известно 22 мая.  

У Стариковой осталась семилетняя дочь, ее опекуном станет тетя. Кроме того, ребенок будет получать пенсию по потере кормильца

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