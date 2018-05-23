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Крымский кот Мостик назначил заместителем пса Цыгана

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Кот Мостик, которого строители Крымского моста назвали своим талисманом, выбрал ответственным «по острову» собаку по кличке Цыган. Сообщение об этом появилось на странице Мостика в Facebook.

«Назначил Цыгана главным по острову. Зазнаётся! Скажу, чтобы все болты вкрученные пересчитал», — говорится в записи. Как отмечает «Крыминформ», за первые 20 минут после публикации пост прокомментировали более 50 подписчиков аккаунта кота. 

Ранее американская газета The Washington Post назвала Мостика главной звездой Крымского моста. По данным издания, животное стало «первопроходцем» переправы, так как оно первым пробежало по нему, проверив готовность к запуску автодорожной части. 

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