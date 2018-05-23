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Суд арестовал пресс-секретаря Навального на 25 суток

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Фото: youtube.com
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Тверской суд Москвы назначил пресс-секретарю блогера Алексея Навального Кире Ярмыш административное наказание в виде ареста на 25 суток за организацию несанкционированной массовой акции в центре Москвы 5 мая текущего года. Об этом в среду, 23 мая, сообщила пресс-секретарь суда.

Накануне суд постановил отправить на 30 суток под арест за аналогичное правонарушение ведущего YouTube-канала Навального Руслана Шаведдинова и еще одного его сторонника Сергея Бойко.

Столичные власти предлагали активистам Навального несколько мест для проведения акции «За право быть гражданином». Однако оппозиционера и его сторонников варианты не устроили. Он настаивал на шествии по Тверской улице и призвал выйти на Пушкинскую площадь на несанкционированное мероприятие, передает НСН.

По официальной информации, 5 мая сотрудники полиции задержали в центре Москвы 300 человек, в том числе самого Алексея Навального.

15 мая Тверской суд назначил блогеру 30 суток ареста за повторную организацию несанкционированной акции. Мосгорсуд 23 мая подтвердил законность ареста.

Основатель партии «Гражданская платформа» и предприниматель Михаил Прохоров 21 мая подал в суд на Навального за публикацию материала, порочащего честь и достоинство истца. Бизнесмен просит суд обязать блогера опровергнуть сведения, представленные в материале под названием «Как олигарх платил взятку вице-премьеру», и удалить его. Прохоров также намерен взыскать с ответчика 1 рубль в качестве компенсации.

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