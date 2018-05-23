Лесозаготовки запретили в Зауралье из-за серьезных пожаров

Власти Зауралья временно запретили лесозаготовку в некоторых районах Курганской области в связи с крупными лесными пожарами, в которых сгорели десятки жилых домов. Соответствующий приказ департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды по региону опубликован на сайте ведомства.

Исходя из документации, под ограничения попадают любые виды работ, связанные с заготовкой древесины. Они будут действовать с 23 мая по 12 июня на территории всех лесничеств Шумихинского, Лебяжьевского, Щучанского, Катайского и Варгашинского районов, сообщает ИА «Ура.ру».

Администрация лесничеств обязана обеспечить дежурство на территориях в круглосуточном режиме, а также два раза в день патрулировать все участки лесного фонда для контроля пожарной безопасности в лесах.

18 мая сообщалось о том, что в уральском поселке Черный Яр мужчина попытался сжечь мусор на своем дачном участке, но из-за ветра огонь перекинулся на сухую траву. В результате сгорело 13 домов, в трех из которых жили люди.