Прямой эфир

Кладбище домашних животных ликвидировали на берегу реки в Кургане

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Останки домашних животных вывезли с берега реки Черной в Кургане для последующего захоронения. Кладбище было обнаружено после природного пожара, который произошел 21 мая.

Как объяснили в прокуратуре Курганской области, вывезенные трупы животных захоронят на скотомогильнике. Специалисты областного управления ветеринарии продезинфицировали территорию незаконного кладбища и устранили угрозу для здоровья людей и окружающей среды, сообщает ИА «Ура.ру».

Прокуратура будет контролировать расследование по выявлению причастных к созданию кладбища.

Кладбище из трупов кошек и собак было обнаружено местными жителями после того, как на берегу реки сгорела трава. На некоторых из них были ошейники. Не исключается возможность подобных захоронений поблизости, поэтому специалисты планируют обследовать всю близлежащую территорию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Фермера оштрафовали за массовую гибель оленей в Калининградской области
Житель Кубани убил заболевшего кота

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017