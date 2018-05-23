Кладбище домашних животных ликвидировали на берегу реки в Кургане

Останки домашних животных вывезли с берега реки Черной в Кургане для последующего захоронения. Кладбище было обнаружено после природного пожара, который произошел 21 мая.

Как объяснили в прокуратуре Курганской области, вывезенные трупы животных захоронят на скотомогильнике. Специалисты областного управления ветеринарии продезинфицировали территорию незаконного кладбища и устранили угрозу для здоровья людей и окружающей среды, сообщает ИА «Ура.ру».

Прокуратура будет контролировать расследование по выявлению причастных к созданию кладбища.

Кладбище из трупов кошек и собак было обнаружено местными жителями после того, как на берегу реки сгорела трава. На некоторых из них были ошейники. Не исключается возможность подобных захоронений поблизости, поэтому специалисты планируют обследовать всю близлежащую территорию.