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Более 3,6 тыс. человек остались без воды в Удмуртии из-за аварии

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В Камбарке без питьевой воды остались жители 19 улиц. Причиной ЧП стал порыв водопровода.

Всего под отключение попали 11 многоквартирных домов, частный сектор на 1,2 тыс. домов, три детских сада и одна школа. Общая численность населения зоны аварии составляет 3,6 тыс. человек. По данным муниципальной администрации, водопровод прорвало на улице Свободы.

Службы водоканала уже приступили к ремонтным работам, их планируется завершить вечером 23 мая. Кроме того, для отключенных районов начался подвоз питьевой воды на специализированном автомобиле, сообщает ИА «Сусанин».

Как сообщал портал iz.ru, около 30 тыс. жителей Свердловской области остались без электричества из-за грозы и шквалистого ветра. Отключение произошло 20 мая в нескольких муниципальных районах.

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