Власти Петербурга нашли способ обезопасить мосты от свадебных замков

В Санкт-Петербурге установили первую «Башню замков». Молодожены смогут вешать на нее свадебные замки, что позволит «разгрузить» перила исторических мостов.

Необычное сооружение установил на Трехмостье «Мостотрест». Представители учреждения сообщили, что хотели обезопасить мосты от свадебной традиции вешать замки. Они наносят вред историческим конструкциям.

«Мы пытаемся призвать граждан к сознательности, рассказывая им, что мосты являются частью нашей истории, которую мы должны сберечь для наших потомков, и закрепление металлических замков на мостах наносит значительный вред состоянию сооружений», — цитирует директора «Мостотреста» Александра Бурносова телеканал «78».

Высота «Башни замков» составляет 2 м, вешать замки можно с любой стороны. Еще несколько подобных конструкций появится в ближайшее время в популярных у молодоженов местах Санкт-Петербурга.