Москвичей предупредили о похолодании к концу недели

Синоптики пообещали москвичам небольшое похолодание в ближайшие дни. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозам метеорологов, 23 мая воздух прогреется до плюс 23 градусов. 24 мая похолодает до плюс 20–22 градусов, а 25 мая — до плюс 16–18 градусов. Ожидается переменная облачность, ветер северо-восточный с порывами до 17 м/с, сообщает сетевое издание m24.ru. Также синоптики предупреждали о заморозках в конце недели.

26 мая столбики термометров поднимутся до плюс 18–20 градусов, будет облачная погода без осадков. 27 мая температура поднимется до плюс 19–24 градусов, но пойдут дожди.