Козак рассказал, когда должно произойти снижение акцизов на бензин‍

Снижение акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо должно произойти не позднее 1 июля 2018 года, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что акцизы на бензин планируют снизить на 3 тыс. рублей за тонну, а на дизтопливо — на 2 тыс. рублей.

По его словам, данные меры помогут стабилизировать ситуацию на рынке. Как отмечает чиновник, при сохранении тенденции, которая сейчас наблюдается на рынке, прогнозировался рост цены на топливо до 30% к концу года.

«Отрицательного значения, естественно, не будет, некоторые факторы продолжат свое действие до конца текущего года. Это будет совсем незначительное повышение цен на моторное топливо», — приводит слова Козака «РИА Новости».

Соответствующий законопроект по снижении акцизов уже поручили подготовить Минфину, Минэнерго и ФАС. Документ должен быть готов к 28 мая.

С начала 2018 года цены на дизельное топливо выросли на 9%, а на бензин — на 4,7%. Так, на прошлой неделе в нескольких регионах цена на бензин превысила 40 рублей за литр. Как объяснили ситуацию в Центробанке, рост цен обусловлен ситуацией на мировом рынке.