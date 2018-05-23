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Опубликовано видео пуска ракет «Булава» в Белом море‍

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Минобороны опубликовало видео пуска баллистических ракет «Булава» во время учений на подводном крейсере «Юрий Долгорукий».

Стрельбу вели из подводного положения из акватории Белого моря, и ракеты успешно поразили заданные цели на полигоне Кура на Камчатке, сообщает «РИА Новости».

На видео можно увидеть, как подводная лодка выходит в море, как работает экипаж, и как командир подлодки капитан первого ранга Владимир Ширин отдает приказ о боевой тревоге.

По итогам стрельб экипаж продемонстрировал «высокий профессионализм и военно-морскую выучку», отмечается в сообщении Северного Флота.

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Головной корабль проекта 955 «Борей» «Юрий Долгорукий» запустил четыре ракеты «Булава» 22 мая.

Р-30 «Булава-30» — российская трехступенчатая твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета. Ее размещают на подводных крейсерах.

«Булава» может нести до десяти ядерных блоков индивидуального наведения и преодолевать противоракетную оборону противника. Максимальная дальность полета ракеты превышает восемь тыс. км.

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