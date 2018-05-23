Молодой мужчина погиб в аварии с автобусом в Тульской области

Молодой мужчина погиб при столкновении автобуса и «ВАЗа» в Куркинском районе Тульской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Авария произошла в среду утром, 23 мая, около 7:00, на Привокзальной улице. Автомобиль ВАЗ-2115 под управлением 22-летнего мужчины столкнулся с автобусом «ПАЗ», сообщает ИА «Тульские новости».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля погиб. Для того чтобы извлечь погибшего из автомобиля, пришлось применять специальный гидравлический инструмент.

На место аварии выезжали семь сотрудников МЧС, сотрудники ГИБДД и скорая медицинская помощь.