Бизнесмена в Рязанской области накажут за торговлю прошлогодним маслом

Административное дело возбуждено в отношении предпринимателя в Рязанской области. В его магазине прокуратура нашла продукты, просроченные почти на год.

Проверка проводилась в городе Рыбном. В магазине правоохранительные органы нашли просроченные йогурт и шоколадный спред, а также масло, срок годности которого истек в сентябре 2017 года. Кроме того, срок годности крема для взбивания закончился в августе 2017 года, сообщает РИА «7 новостей».

В отношении индивидуального предпринимателя было возбуждено административное дело. Его рассмотрит арбитражный суд. Бизнесмену грозит штраф до 30 тыс. рублей.

Как сообщал портал iz.ru, в Татарстане 36 школьников были госпитализированы с отравлением. В ходе проверки следствие выявило в организации, поставлявшей продукты в учебное заведение, следы уничтожения просрочки.