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Трамп спрогнозировал смену торговой схемы между США и Китаем

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Фото: TASS/DPA/Oliver Contreras
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США и Китай, возможно, изменят структуру двусторонней торговли по итогам переговоров, несмотря на то что торговое соглашение продвигается хорошо, написал в Twitter американский президент Дональд Трамп.

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По его словам, заключить соглашение и проверить результаты после его достижения будет слишком сложно.

22 мая глава минфина США Стивен Мнучин подтвердил приостановку введения взаимных торговых пошлин с Китаем. Кроме того, министр указал на значительный прогресс в переговорах по вопросам торговли. По его словам, Китай обязался снизить пошлины «на многие товары».

Первый раунд состоялся в Пекине в начале мая. Второй раунд переговоров страны провели в Вашингтоне 17 и 18 мая.

Разногласия между двумя странами возникли после введения США пошлин на импорт 100 китайских товаров. Позже Вашингтон расширил список до 1,3 тыс. продуктов. В ответ Пекин установил пошлины в 25% на 106 продуктов из США.

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