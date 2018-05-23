YouTube Premium для iOS будет стоить в первый месяц в России 229 рублей

YouTube Premium для iOS на территории России будет стоить в первый месяц 229 рублей, а далее — 249 рублей в месяц. Это примерно в три раза дешевле, чем в США. В Соединенных Штатах подписка в первый месяц обойдется в $10, а во второй — $12. Стоимость подписок на Android пока неизвестна. Об этом сообщает издание iGuides.

У платного приложения появились следующие опции: просмотр видео без рекламы, воспроизведение в фоновом режиме, специальные функции сервиса YouTube Music (музыка без рекламы, прослушивание на фоне и скачивание), доступ к эксклюзивному контенту YouTube, а также скачивание роликов, сообщает телеканал «360».

В новом стриминговом музыкальном сервисе YouTube Music доступны живые выступления, ремиксы и кавер-версии песен. В бесплатной версии будет реклама.

Ранее замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Кашеваров заявил, что ведомство не будет оценивать размещаемую на YouTube рекламу на соответствие законодательству РФ.