Прямой эфир

YouTube Premium для iOS будет стоить в первый месяц в России 229 рублей

0
Фото: Depositphotos/agencyby
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

YouTube Premium для iOS на территории России будет стоить в первый месяц 229 рублей, а далее — 249 рублей в месяц. Это примерно в три раза дешевле, чем в США. В Соединенных Штатах подписка в первый месяц обойдется в $10, а во второй — $12. Стоимость подписок на Android пока неизвестна. Об этом сообщает издание iGuides.

У платного приложения появились следующие опции: просмотр видео без рекламы, воспроизведение в фоновом режиме, специальные функции сервиса YouTube Music (музыка без рекламы, прослушивание на фоне и скачивание), доступ к эксклюзивному контенту YouTube, а также скачивание роликов, сообщает телеканал «360».

В новом стриминговом музыкальном сервисе YouTube Music доступны живые выступления, ремиксы и кавер-версии песен. В бесплатной версии будет реклама.

Ранее замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Кашеваров заявил, что ведомство не будет оценивать размещаемую на YouTube рекламу на соответствие законодательству РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
YouTube назвал самых популярных российских исполнителей
ФАС отказалась запрещать рекламу онлайн-казино в YouTube

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017