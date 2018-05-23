Спасателей готовят к купальному сезону в Курской области

Обучение спасателей началось в Курской области. Подготовку уже прошли 42 человека.

Программа обучения разделена на два этапа. Сначала специалисты Учебно-методического центра ГОЧС Курской области рассказывают студентам, как оказывать помощь пострадавшим при утоплении. После теоретического курса будущие спасатели выходят на практические занятия в Центре ГИМС. Им показывают, какие есть приемы спасения людей и оказания помощи, а также рассказывают об особенностях работы на водоемах в теплый сезон. Об этом пишет «Курская правда».

Удостоверение спасателя студенты получают после прохождения всего учебного курса и сдачи экзамена. Обучение уже прошли 42 человека из 65.