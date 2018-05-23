Более 3,5 млрд рублей выделят на содержание дорог в Ростовской области

Более 3,5 млрд рублей планируют потратить на содержание дорог регионального и межмуниципального значения в Ростовской области за два года. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Исходя из документации, выделенные средства пойдут на содержание мостов, путепроводов и дорог. Подрядчик будет обязан проводить восстановительные работ на разрушенных участках, ликвидировать деревья и другую растительность, а также проводить озеленительные работы около развязок, сообщает RostovGazeta.

Исполнитель должен приступить к обязанностям 1 июля 2018 года. Контракт будет действовать в течение двух лет. Подрядчик определится 5 июня.