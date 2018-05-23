Прямой эфир

Более 3,5 млрд рублей выделят на содержание дорог в Ростовской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более 3,5 млрд рублей планируют потратить на содержание дорог регионального и межмуниципального значения в Ростовской области за два года. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Исходя из документации, выделенные средства пойдут на содержание мостов, путепроводов и дорог. Подрядчик будет обязан проводить восстановительные работ на разрушенных участках, ликвидировать деревья и другую растительность, а также проводить озеленительные работы около развязок, сообщает RostovGazeta.

Исполнитель должен приступить к обязанностям 1 июля 2018 года. Контракт будет действовать в течение двух лет. Подрядчик определится 5 июня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Улицу Клары Цеткин полностью отремонтируют в Казани
Многоуровневая развязка появится под Мурманском

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017