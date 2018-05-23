Бесплатная парковка появилась возле аэропорта Пулково в Петербурге

Парковка, рассчитанная на 120 мест, начала работать возле аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. Стоянка автомобилей будет бесплатной.

Парковка расположилась на нечетной стороне Пулковского шоссе вблизи с Внуковской улицей. Расстояние до аэропорта составляет 3 км. Работать стоянка будет круглосуточно, однако оставить автомобиль можно лишь на небольшое время. Воспользоваться бесплатной парковкой можно, например, в случае приезда в Пулково раньше рейса.

В «Воздушных воротах Северной столицы» отмечают, что появление перехватывающей парковки позволит разгрузить привокзальную площадь перед терминалом и сократить количеств нарушителей, которые занимают проезжую часть или выделенные для общественного транспорта полосы.

Проект оценивается в 26 млн рублей, сообщает Cанкт-Петербург.Ру. В ближайшем будущем планируется расширение зоны бесплатной парковки.