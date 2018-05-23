Власти Брянска планируют создать в городе фан-зону к ЧМ-2018

Власти Брянска планируют организовать фан-зону для болельщиков чемпионата мира по футболу. Трансляция матчей будет вестись в прямом эфире.

Как сообщил губернатор Брянской области Александр Коробко, на данный момент под размещение фан-зоны рассматриваются три территории: Курган Бессмертия, стадион «Динамо» и набережная. По мнению губернатора, наиболее подходящим по инфраструктуре местом является Курган Бессмертия, сообщает NASHBRYANSK.RU.

Для просмотра футбола будет установлен экран, приобретенный для брянской филармонии. Его стоимость составляет 6 млн рублей. Источник сигнала телетрансляции пока остается под вопросом. Предполагается, что фан-зона будет действовать на протяжении всего ЧМ-2018.

Также планируется создать фан-зону в Стародубском районе области. Она будет действовать только один день для просмотра матча открытия, где встретятся сборные России и Саудовской Аравии.