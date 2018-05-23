Московский ресторан позвал гостей на летнюю веранду в восточном стиле

Московский ресторан марокканской кухни Nofar Аркадия Новикова сообщил об открытии летней веранды. Об этом говорится в поступившем iz.ru пресс-релизе.

При оформлении пространства дизайнеров вдохновил восточный колорит: в обивке мебели преобладают яркие цвета, а обилие живых растений напоминает о жарких странах.

«На веранде особенно хорошо теплыми вечерами, когда зажигаются свечи, наполняя пространство мягким светом. Средиземноморская кухня и авторские коктейли добавят летнего настроения даже в самый обычный будничный день!» — говорится в пресс-релизе.

Nofar регулярно радует своих гостей различными сюрпризами. Например, к Дню всех влюбленных ресторан подготовил два специальных коктейля.

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