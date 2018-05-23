Прямой эфир

Московский ресторан позвал гостей на летнюю веранду в восточном стиле

0
Фото: пресс-служба Nofar
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Московский ресторан марокканской кухни Nofar Аркадия Новикова сообщил об открытии летней веранды. Об этом говорится в поступившем iz.ru пресс-релизе.

Икорный мусс
В какой системе координат существует современная русская кухня

При оформлении пространства дизайнеров вдохновил восточный колорит: в обивке мебели преобладают яркие цвета, а обилие живых растений напоминает о жарких странах.

«На веранде особенно хорошо теплыми вечерами, когда зажигаются свечи, наполняя пространство мягким светом. Средиземноморская кухня и авторские коктейли добавят летнего настроения даже в самый обычный будничный день!» — говорится в пресс-релизе.

Nofar регулярно радует своих гостей различными сюрпризами. Например, к Дню всех влюбленных ресторан подготовил два специальных коктейля.

Материал размещен на правах рекламы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ужин с шеф-поваром Гришечкиным пройдет в «Северянах»
Исчезающая красота
Как готовят лучшие повара России и мира

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017