Прямой эфир

Захарова обвинила Лондон в политизации визового процесса

0
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве не видят ничего нового в ситуации с выдачей британской визы российскому бизнесмену Роману Абрамовичу, но отмечают политизацию Лондоном визового процесса, заявила 23 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы, конечно, видим политизацию этих вопросов. Мы не просто об этом сожалеем, мы считаем, что не соответствует тем обязательствам, которые приняла на себя Великобритания», — цитирует дипломата «Интерфакс».

Захарова добавила, что в Лондоне «просто перестали утруждать себя какими-то внятными объяснениями».

20 мая СМИ сообщили, что британские власти не продлили Абрамовичу визу инвестора. Позже стало известно, что для получения новой визы миллиардера могут попросить отчитаться о доходах и доказать легальность происхождения своего состояния.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ рассказали об условиях получения Абрамовичем британской визы
Абрамович не просил посольство РФ помочь ему получить британскую визу

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017