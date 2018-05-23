Захарова обвинила Лондон в политизации визового процесса

В Москве не видят ничего нового в ситуации с выдачей британской визы российскому бизнесмену Роману Абрамовичу, но отмечают политизацию Лондоном визового процесса, заявила 23 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы, конечно, видим политизацию этих вопросов. Мы не просто об этом сожалеем, мы считаем, что не соответствует тем обязательствам, которые приняла на себя Великобритания», — цитирует дипломата «Интерфакс».

Захарова добавила, что в Лондоне «просто перестали утруждать себя какими-то внятными объяснениями».

20 мая СМИ сообщили, что британские власти не продлили Абрамовичу визу инвестора. Позже стало известно, что для получения новой визы миллиардера могут попросить отчитаться о доходах и доказать легальность происхождения своего состояния.