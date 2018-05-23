В Генштабе ВС РФ заявили об окончании операции по освобождению Дамаска

Террористы запрещенной в России группировки ИГ, остававшиеся в бывшем лагере палестинских беженцев Ярмук в Дамаске, полностью уничтожены.

Как сообщил 23 мая начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской, Ярмук был «последним оплотом террористов» в столице Сирии.

«На сегодняшний день вооруженные формирования ИГ, действовавшие в западной части Ярмука, полностью уничтожены, территория перешла под контроль правительственных войск», — цитирует Рудского ТАСС.

Он добавил, что благодаря работе российского Центра по примирению враждующих сторон члены отрядов вооруженной оппозиции из восточной части Ярмука смогли либо воспользоваться действующей амнистией и вернуться к мирной жизни, либо выехать с семьями в провинцию Идлиб. Всего, по словам представителя Генштаба, из Ярмука было вывезено свыше 3,2 тыс. боевиков.

Ранее в мае сообщалось, что более 64 тыс. жителей сирийской Восточной Гуты вернулись в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц.