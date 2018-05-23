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Тело скончавшейся от рака Дарьи Стариковой доставили в Апатиты

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Тело скончавшейся от рака жительницы Апатитов Дарьи Стариковой доставили из Москвы в родной город, рассказал глава апатитской администрации Николай Бова.  

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Расходы по доставке тела и похоронам взяла на себя компания «ФосАгро», владеющая градообразующим предприятием. Помощь в организации траурной церемонии также оказывают городские и областные власти, отмечает ТАСС

Дарья Старикова обратилась к президенту РФ Владимиру Путину в ходе «прямой линии» 15 июня 2017 года. Она рассказала, что в местной больнице ей поставили ошибочный диагноз и лечили от межпозвоночного остеохондроза, хотя у нее был рак четвертой стадии. Это выяснилось слишком поздно из-за этого время в лечении было упущено. Было заведено уголовное дело о халатности в  отношении ответственных лиц.

После обращения к Путину девушку привезли в Москву и провели несколько курсов химиотерапии. В Минздраве рассказали, что врачи московского НИИ онкологии имени Герцена предприняли всё возможное, чтобы вылечить Старикову от рака, однако спасти ей жизнь так и не удалось. О ее смерти стало известно 22 мая.  

У жительницы Апатитов осталась дочь семи лет. Теперь опекуном девочки станет ее тетя. Кроме того, ребенок также будет получать пенсию по потере кормильца

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