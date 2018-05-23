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Пропавший пациент три дня пролежал на чердаке больницы в Новгороде

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Следователи начали проверку после розысков пропавшего 72-летнего пациента больницы в Великом Новгороде. Пожилой мужчина три дня провел на чердаке, питаясь конденсатом.

Пенсионер был госпитализирован с подозрением на инсульт. Вскоре пациент пропал, со слов родственников, он мог потерять ориентацию в пространстве. Розыски мужчины велись три дня, к ним присоединились волонтеры. В итоге пациента нашли на чердаке здания больницы.

По данным следствия, потерпевший три дня провел без еды и воды, всё это время он слизывал конденсат с труб. Мужчина не помнит, как он перекрыл вентиль в системе отопления. Из-за этого в палатах стало холодно, на чердак поднялся сантехник, который и нашел пенсионера, сообщает ИА FlashNord.

По факту произошедшего началась доследственная проверка, по итогам которой будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела.

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