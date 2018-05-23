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День целинника начнут отмечать в Саратовской области

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В Саратовской области установлена новая памятная дата — День целинника. Поправки в региональное законодательство одобрили депутаты облдумы.

По словам парламентария Аллы Лосиной, нормативный акт разработан в целях развития исторических традиций, формирования уважительного отношения к трудовым подвигам старшего поколения. День целинника будет отмечаться каждый год 11 марта, сообщает ИА «Взгляд-инфо»

Ранее портал iz.ru писал, что министерство сельского хозяйства Ставропольского края ввело режим чрезвычайной ситуации из-за распространения марокканской саранчи. Больше всего пострадали Арзгирский, Левокумский и Нефтекумский районы, где наблюдается массовое повреждение озимой пшеницы и кормовых культур. Ущерб оценивается в 5 млн рублей.

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