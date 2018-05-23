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Защитник сборной Сербии станет игроком ФК «Краснодар»

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Laurie Dieffembacq
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Защитник «Андерлехта» и сборной Сербии Урош Спаич станет игроком «Краснодара». Российский и бельгийский клуб согласовали все детали трансфера.

В ближайшее время футболист прибудет в расположение «быков» и пройдет медосмотр, после чего подпишет личный контракт с «Краснодаром», сообщает пресс-служба команды.

Урош Спаич является воспитанником белградской «Црвены звезды». Футболист также защищал цвета «Сопота» и «Тулузы». «Андерлехт» приобрел центрального защитника и французского клуба за €2,5 млн.

В минувшем сезоне Спаич сыграл в 36 матчах в составе бельгийского клуба, в том числе в пяти матчах группового этапа Лиги чемпионов.

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