Защитник сборной Сербии станет игроком ФК «Краснодар»

Защитник «Андерлехта» и сборной Сербии Урош Спаич станет игроком «Краснодара». Российский и бельгийский клуб согласовали все детали трансфера.

В ближайшее время футболист прибудет в расположение «быков» и пройдет медосмотр, после чего подпишет личный контракт с «Краснодаром», сообщает пресс-служба команды.

Урош Спаич является воспитанником белградской «Црвены звезды». Футболист также защищал цвета «Сопота» и «Тулузы». «Андерлехт» приобрел центрального защитника и французского клуба за €2,5 млн.

В минувшем сезоне Спаич сыграл в 36 матчах в составе бельгийского клуба, в том числе в пяти матчах группового этапа Лиги чемпионов.

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