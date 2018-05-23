Памятник Ерофею Хабарову передали в федеральную собственность

Суд Хабаровска принял решение пек редать в федеральную собственность памятник землепроходцу Ерофею Хабарову, установленный в дальневосточной столице. Также в федеральную собственность будет передана могила поэта Степана Смолякова.

Оба объекта находятся в удовлетворительном состоянии, однако нуждаются в постоянном уходе и реставрации. Они стоят на государственной охране с 1960 и 1993 года соответственно, однако собственника не имеют, отмечает ИА «Хабаровский край сегодня».

В суд обратилась прокуратура Хабаровского края. Они просили установить право федеральной собственности на объекты культурного наследия, а затем внести изменения в реестр федерального имущества. Требования надзорного ведомства суд удовлетворил.

Портал iz.ru в апреле сообщал о том, что прокуратура выявила не до конца оформленное право собственности на братскую могилу партизан в в селе Нелькан Аяно-Майского района. Кроме того, бесхозными оказались уникальные глыбы с древними петроглифами у села Сикачи-Алян. Из-за этого они чуть не попали в программу «Дальневосточный гектар».