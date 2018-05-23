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Ричард Гир впервые за 30 лет снимется в телесериале

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Фото: Global Look Press/Gabriel Maseda
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Голливудский актер Ричард Гир впервые снимется в телесериале после 30-летнего перерыва, сообщает Deadline.

Гир сыграет главную роль в драме «Мать, отец, сын» на телеканале Би-би-си. Зрителей ждет восемь эпизодов, где главный герой — американский медиамагнат, который переживает последствия разрушенного брака и пытается помочь своему депрессивному 30-летнему сыну, живущему в Великобритании. Съемки пройдут летом 2018 года в Англии и Испании, сообщает телеканал «360».

Сценаристом телесериала выступит Том Роб Смит, известный своей работой над сериалом «Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений», отмечает «Газета.ру». Созданием киноленты займется Джеймс Кент.

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