Второй граффити-парк откроют в Краснодаре

В Краснодаре готов к открытию уже второй граффити-парк. Он расположен рядом со спорткомплексом «Олимп». Парк примет посетителей 2 июня. Первые рисунки на стены нанесут художники из разных городов Краснодарского края. А в июле на базе парка планируется провести международный фестиваль уличного искусства.

По словам мэра Краснодара Евгения Первышова, которые приводит ИА «Кубанские новости», стрит-арт дает возможность взглянуть на город по-новому, создать новые достопримечательности. Это направление активно развивается.

Сейчас в Краснодаре 16 уличных картин. В ближайшее время должно появиться еще четыре. В городской администрации отметили, что возможности первого граффити-парка исчерпаны, его необходимо расширять.

В конце февраля в городе появилось граффити с российским хоккеистом и надписью: «Выбирай вместе с Россией». Хоккеист изображен в красной форме, он приготовился забить гол. Авторы рисунка — братья Денис и Игорь Федосенко из Абакана. По их словам, они посвятили работу победе российской сборной по хоккею на Олимпиаде в Пхёнчхане.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что Мосгордума приняла закон о правилах росписи фасадов домов в столице. Теперь все граффити должны быть согласованы с властями. В противном случае рисунки должны будут удалять сами авторы.