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Потолок обрушился в жилом доме в Орле

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Следователи начали проверку по факту обрушения потолочной штукатурки в одном из домов в Орле. Здание было признано аварийным.

Потолок осыпался в доме на улице Автогрейдерной. Штукатурка засыпала жилую комнату, однако никто не пострадал. Как уточнили следователи, дом был признан аварийным еще в 2013 году, однако в нем по-прежнему проживают несколько десятков семей. Жильцов до сих пор не расселили, уточняет InfoOrel.ru.

По факту произошедшего ЧП проводится доследственная проверка.

Как сообщал порта iz.ru, потолок рухнул в школе в подмосковном Ступино во время уроков. Пострадавших при ЧП нет. В правоохранительных органах отметили, что капитальный ремонт здания был завершен в феврале 2017 года.

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