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Посторонний шум заставил Захарову прервать брифинг

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в среду, 23 мая, была вынуждена на время прервать проведение брифинга из-за внезапно включившейся воздушной сирены.

Во время общения с журналистами, как сообщает RT, в зале возник сильный шум, который со временем начал заглушать речь дипломата. В результате Захарова приняла решение прервать выступление. Примерно через пять минут звучание воздушной сирены прекратилось, после чего мероприятие продолжилось.

На брифинге представитель МИД рассказала о последствиях выхода Украины из СНГ. По ее словам, данный шаг негативно отразится на простых гражданах страны.

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