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Движение по Преголе в Калининграде ограничат на время ЧМ-2018

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Движение судов ограничат по реке Прегола в Калининграде на время проведения матчей в рамках ЧМ-2018. Соответствующий указ издал Минтранс России. Информация размещена на сайте Росморречфлота.

Приказ вводит запрет на пребывание и передвижение всех судов и маломерных плавучих средств в акватории рек Преголя и Старая Преголя от Второго эстакадного моста до Восточной эстакады. Он будет действовать 16, 22, 25 и 28 июня с 12:00 до 24:00.

Исключение составляют буксиры и суда, используемые для перемещения лоцманов и суда, привлеченные к организации ЧМ, сообщает Калининград.Ru.

Также под ограничения не попадают суда, которые доставляют воду, топливо и оказывают первую медицинскую помощь и корабли, чьи владельцы имеют право на посещение объектов ЧМ.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Калининграде, Самаре, Волгограде, Нижнем Новгороде, Саранске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Сочи.

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