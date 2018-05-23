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Смолов пропустил тренировку сборной России

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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Футболист Федор Смолов пропустил тренировку сборной России из-за полученного раннее повреждения. Форвард занимался по индивидуальной программе. Об этом сообщили в официальном микроблоге команды в Twitter.

Смолов получил болезненный ушиб 22 мая во время тренировки национальной команды. Футболист покинул поле, хромая, с ледовым компрессом на ноге.

Позднее нападающий сообщил, что подозрения на тяжелую травму не подтвердились, и он рассчитывает в скором времени приступить к тренировкам.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в российских городах. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

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