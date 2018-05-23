Омские родители смогут следить в интернете за детьми в лагерях

В Омской области родители смогут в интернете следить за своими детьми, отдыхающими в лагере. Изменения не повлияют на стоимость путевок. В учреждениях установлены камеры видеонаблюдения, а лагерь «Дружные ребята» будет вести онлайн-трансляцию.

В этом году 5 млн рублей получили лагеря, подведомственные департаменту образования мэрии. На эти деньги закуплены кровати, матрасы, сделан косметический ремонт, сообщает ИА «Город55». По итогам прошлого сезона прокуроры выявили более 1 тыс. нарушений в детских оздоровительных организациях.

Напомним, международный детский центр «Артек» этим летом примет сирийских детей, сообщил генеральный директор лагеря Алексей Каспржак. По его словам, в настоящий момент в лагере отдыхают десять детей сирийских военнослужащих, которые погибли в боях с террористами.