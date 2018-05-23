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В Минздраве прокомментировали смерть Дарьи Стариковой из Апатитов

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев
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Врачи московского НИИ онкологии имени Герцена предприняли всё возможное, чтобы вылечить от рака 26-летнюю жительницу Апатитов Дарью Старикову, сообщает пресс-служба Минздрава.

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«Были применены самые современные методы лечения онкозаболеваний, проведены консультации иностранных специалистов. Это дало Дарье еще почти год жизни, но болезнь, к сожалению, оказалась сильнее», — приводит слова представителя ведомства НСН.

Дарья Старикова обратилась к президенту РФ Владимиру Путину в ходе «прямой линии» 15 июня 2017 года. Девушка рассказала, что из-за плохого медобслуживания в местной больнице ее ошибочно лечили от межпозвоночного остеохондроза, а правильный диагноз — рак четвертой стадии — был поставлен слишком поздно. В отношении ответственных лиц было заведено уголовное дело о халатности.

После обращения к президенту Старикову доставили в Москву и провели несколько курсов химиотерапии. Спасти ей жизнь так и не удалось. О ее смерти стало известно 22 мая. 

У жительнице Апатитов осталась семилетняя дочь. Опеку над ней взяла тетя девочки. Ребенок также будет получать пенсию по потере кормильца

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