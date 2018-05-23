Умер лауреат Пулитцеровской премии Филип Рот

Американский писатель, лауреат Пулитцеровской премии Филип Рот умер в возрасте 85 лет, пишет The New York Times.

Он скончался вечером 22 мая в одной из больниц Манхэттена. По словам подруги литератора Джудит Турман, причиной смерти стала застойная сердечная недостаточность.

Филип Рот — культовая фигура в литературе XX века. Он родился в 1933 году в Ньюарке (штат Нью-Джерси) в семье еврейских иммигрантов, которые переехали в США из Галиции. В 1954 году Рот окончил Бакнеллский университет, а затем три года преподавал литературу в Чикагском университете, рецензировал кинофильмы и телепрограммы для газет.

Первая его книга вышла в 1959 году. Это был сборник повестей и рассказов «Прощай, Коламбус», за которую писатель получил Национальную книжную премию.

Первый роман Рота «Наплевательство» опубликован в 1962 году, а большая известность пришла после выхода книги «Случай портного».

Всего за свою писательскую карьеру Филип Рот написал более 20 книг, многие из которых переведены на русский язык. Наибольшую известность получил роман «Американская пастораль», за который Рот был удостоен Букеровской и Пулитцеровской премиями.

В знак признания его именем названа площадь в городе Ньюарк.