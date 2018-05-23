На реке Лене в Якутии подтопленным остается одно село

Село Кальвица на реке Лене в Кобяйском районе Якутии по-прежнему подтоплено. В том же районе от воды освободилось село Сангар, все жители уже вернулись в свои дома.

Из Кальвицы ранее были эвакуированы около 100 человек, в том числе 19 детей. Они расселены по родственникам и знакомым, сообщает МЧС.

В общей сложности паводок затронул 35 населенных пунктов в 10 районах Якутии. Также от большой воды пострадали два села в пригороде Якутска. Были затоплены около 1,5 тыс. жилых домов, в которых проживают почти 4 тыс. человек. В Якутии продолжает действовать режим ЧС федерального значения. Его сняли лишь в Якутске.

Как сообщает ИА SakhaNews, власти Якутии намерены продлить отопительный сезон в тех населенных пунктах, которые пострадали от масштабного паводка. Это необходимо для того, чтобы просушить дома. Тепловые сети приведены в порядок после спада воды.