Прямой эфир

На реке Лене в Якутии подтопленным остается одно село

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Село Кальвица на реке Лене в Кобяйском районе Якутии по-прежнему подтоплено. В том же районе от воды освободилось село Сангар, все жители уже вернулись в свои дома.

Из Кальвицы ранее были эвакуированы около 100 человек, в том числе 19 детей. Они расселены по родственникам и знакомым, сообщает МЧС.

В общей сложности паводок затронул 35 населенных пунктов в 10 районах Якутии. Также от большой воды пострадали два села в пригороде Якутска. Были затоплены около 1,5 тыс. жилых домов, в которых проживают почти 4 тыс. человек. В Якутии продолжает действовать режим ЧС федерального значения. Его сняли лишь в Якутске.

Как сообщает ИА SakhaNews, власти Якутии намерены продлить отопительный сезон в тех населенных пунктах, которые пострадали от масштабного паводка. Это необходимо для того, чтобы просушить дома. Тепловые сети приведены в порядок после спада воды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ледокол разрушил ледяной затор на реке Лене вблизи Якутска
Пациентов интерната для престарелых эвакуируют в Якутии в связи с паводком

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017