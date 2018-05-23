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Роскомнадзор провел в школах уроки по защите персональных данных

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Более 800 тыс. школьников приняли участие в организованных Роскомнадзором уроках по вопросам защиты персональных данных. Инициатива ведомства была приурочена к Международному дню защиты детей.

Тематические уроки для учащихся 1–11 классов общеобразовательных школ прошли во всех федеральных округах.

Специалисты территориальных управлений Роскомнадзора рассказали детям о персональных данных, о необходимости их защиты, а также проинформировали об основных правилах безопасного поведения в интернете.

Кроме того, учащимся школ Дальневосточного федерального округа была предоставлена возможность пройти квест по медиабезопасности, стать участником деловой игры и конкурса рисунков.

Уроки были проведены как в традиционной форме, так и с использованием дистанционных технологий, видео-конференц-связи в формате виртуальных уроков и вебинаров.

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