Роскомнадзор провел в школах уроки по защите персональных данных

Более 800 тыс. школьников приняли участие в организованных Роскомнадзором уроках по вопросам защиты персональных данных. Инициатива ведомства была приурочена к Международному дню защиты детей.

Тематические уроки для учащихся 1–11 классов общеобразовательных школ прошли во всех федеральных округах.

Специалисты территориальных управлений Роскомнадзора рассказали детям о персональных данных, о необходимости их защиты, а также проинформировали об основных правилах безопасного поведения в интернете.

Кроме того, учащимся школ Дальневосточного федерального округа была предоставлена возможность пройти квест по медиабезопасности, стать участником деловой игры и конкурса рисунков.

Уроки были проведены как в традиционной форме, так и с использованием дистанционных технологий, видео-конференц-связи в формате виртуальных уроков и вебинаров.