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Пассажирский поезд насмерть сбил человека под Благовещенском

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Пассажирский проезд Благовещенск–Хабаровск насмерть сбил человека в Белогорском районе Амурской области. ЧП произошло на станции «Возжаевка» еще 21 мая, однако подробности стали известны только сейчас.

Пока следственной группе удалось установить, что погибший — это мужчина. О его личности по-прежнему ничего неизвестно. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства случившегося, передает портал asn24.ru.

Портал iz.ru 20 мая сообщал о том, что аэроэкспресс, который следовал из Москвы в Шереметьево, сбил подростка в районе станции «Дегунино». По предварительным данным, подросток перебегал дорогу перед скоростным поездом.

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