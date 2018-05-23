Пассажирский поезд насмерть сбил человека под Благовещенском

Пассажирский проезд Благовещенск–Хабаровск насмерть сбил человека в Белогорском районе Амурской области. ЧП произошло на станции «Возжаевка» еще 21 мая, однако подробности стали известны только сейчас.

Пока следственной группе удалось установить, что погибший — это мужчина. О его личности по-прежнему ничего неизвестно. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства случившегося, передает портал asn24.ru.

Портал iz.ru 20 мая сообщал о том, что аэроэкспресс, который следовал из Москвы в Шереметьево, сбил подростка в районе станции «Дегунино». По предварительным данным, подросток перебегал дорогу перед скоростным поездом.