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В России вручили премии за лучшие социальные проекты

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Фото: пресс-служба фонда «Социальные проекты»
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Российские компании получили премии за лучшие социальные проекты. Церемония состоялась 18 мая в Radisson Resort Zavidovo.

На форуме, который предшествовал награждению, представители бизнеса обсудили вопросы волонтерства, новые форматы благотворительности, актуальные социальные инициативы в сфере экологии, медицины и защиты животных, а также поделились своим опытом реализации социальных проектов.

Заявки на соискание премии «Лучшие социальные проекты России» в 14 категориях направили более 200 компаний. Среди представленных проектов — кампании по сбору и утилизации использованных батареек, информированию населения о способах коррекции зрения, детской дорожной безопасности и другие.

Победителями премии в этом году стали более 80 компаний, среди которых «Той.ру», «Эльдорадо», «АльфаСтрахование-Жизнь», Сбербанк, Maykor, «МТТ», BQ, Thermos, «ЛокоТех», Samsung, РМК и многие другие.

Программа и форум, созданные для выявления лучших проектов, а также поощрения компаний, исповедующих модель социально-ответственного бизнеса, прошли в этом году в шестой раз.

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