Захарова рассказала о последствиях выхода Украины из СНГ

Выход Украины из Содружества Независимых Государств (СНГ) негативно отразится на простых гражданах страны. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что Киев преподносит выход из СНГ как единственную возможность продвинуться в интеграции с Евросоюзом, однако содружество не мешало этому процессу, а, напротив, усиливало потенциал Украины.

Захарова отметила, что действия украинских властей являются политизированными — они направлены на полный разрыв связи страны с Россией и СНГ, сообщает «РИА Новости».

При этом дипломат подчеркнула, что за последние четыре года Украина «не внесла ни копейки в единый бюджет органов СНГ», что привело к существенным финансовым трудностям в работе организации. В общей сложности, Киев задолжал СНГ более 300 млн рублей.

Что же касается выхода страны из Содружества, то процесс при цивилизованном подходе займет около года.

Украина не первый год поднимает вопрос о выходе страны из СНГ. Киев решил официально покинуть Содружество после вхождения Крыма в состав России.

19 мая президент Украины Петр Порошенко принял решение об отзыве представителей страны из всех уставных органов СНГ, а сегодня администрация украинского лидера опубликовала указ о прекращении действия ряда международных договоров, заключенных в рамках Содружества.