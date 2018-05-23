Популярное место отдыха жителей Владивостока посчитали опасным

Скалолазы Владивостока заявили об опасности нахождения на мысе Тобизина, который считается популярным местом отдыха местных жителей. Во время чистки трассы от скалы отвалился каменный блок длиной 5 м и вестом более 60 т.

Члены клуба скалолазания «Onsight», слова которых приводит ИА PrimaMedia, рассказали, что сначала блок не удавалось даже сдвинуть с места. Однако затем он отделился от скалы и с грохотом упал. Причем, по данным специалистов, обвалы на мысе Тобизина происходят довольно часто — упавшие камни можно обнаружить у его подножия.

Поясняется, что утес сложен из хрупкого песчаника, он подвержен ветровой и водной эрозии и разрушается естественным образом под действием ветра и воды.

Агентство уточняет, что не так давно проезд к мысу Тобизина сделали свободным для автомобилей. Позже местные жители выкопали небольшой ров поперек проезжей части и поставили бетонные заграждения. Потом доступ владивостокцев на мыс ограничили военные, однако сейчас туда снова пускают туристов.