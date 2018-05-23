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Популярное место отдыха жителей Владивостока посчитали опасным

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Скалолазы Владивостока заявили об опасности нахождения на мысе Тобизина, который считается популярным местом отдыха местных жителей. Во время чистки трассы от скалы отвалился каменный блок длиной 5 м и вестом более 60 т.

Члены клуба скалолазания «Onsight», слова которых приводит ИА PrimaMedia, рассказали, что сначала блок не удавалось даже сдвинуть с места. Однако затем он отделился от скалы и с грохотом упал. Причем, по данным специалистов, обвалы на мысе Тобизина происходят довольно часто — упавшие камни можно обнаружить у его подножия.

Поясняется, что утес сложен из хрупкого песчаника, он подвержен ветровой и водной эрозии и разрушается естественным образом под действием ветра и воды.

Агентство уточняет, что не так давно проезд к мысу Тобизина сделали свободным для автомобилей. Позже местные жители выкопали небольшой ров поперек проезжей части и поставили бетонные заграждения. Потом доступ владивостокцев на мыс ограничили военные, однако сейчас туда снова пускают туристов.

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