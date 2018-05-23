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Красноярские врачи рассказали о вреде беспроводных наушников

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Лор-врачи больницы №20 в Красноярске выступили с предупреждением о вреде беспроводных наушников. Оно в большей степени относится к студентам и школьникам, сдающим ЕГЭ и экзамены в вузах.

По словам заведующего отоларингологическим отделением больницы Давида Михелашвили, которые приводит ИА KrasnoyarskMedia, студенты стремятся протолкнуть такой наушник поглубже, а потом не могут вынуть его самостоятельно. Иногда дело доходит до операции.

Так, в 2017 году, сообщил специалист, таких пациентов в его больнице было шесть. А за несколько месяцев 2018 года – уже четверо.

По мнению врача, производители гаджетов плохо знают строение уха. Миниатюрные наушники соскальзывают в небольшое углубление рядом с барабанной перепонкой. Прикосновение к нему у некоторых пациентов вызывает боевой шок.

Добраться до него может только врач при помощи специальной аппаратуры, а извлечение инородного тела может повредить барабанную перепонку, что чревато потерей слуха. Чтобы не допустить этого, приходится делать операцию и извлекать наушник через заднюю стенку ушного прохода.

Специалист посоветовал студентам и школьникам с умом подходить к использованию наушников, а в случае чего – сразу же обращаться к медикам.

Портал iz.ru в марте сообщал об исследовании сервиса бесплатных объявлений «Юла», которое показало, что россияне теряют левый беспроводной наушник от Apple чаще, чем правый.

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