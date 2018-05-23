Годовалый ребенок выпал из окна в Волгоградской области

Следователи начали проверку по факту падения годовалого ребенка из окна в Волгоградской области. Малыш поступил в больницу в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел утром 23 мая. По данным правоохранительных органов, ребенок находился дома с мамой и бабушкой. Женщины занимались домашними делами, в это время мальчик самостоятельно забрался на подоконник и оперся руками на москитную сетку. Конструкция не выдержала веса малыша.

Ребенок упал с высоты четвертого этажа и выжил. Пострадавший был доставлен в реанимацию, сообщает «НовостиВолгограда.Ру».

В следственном управлении уточняют, что семья характеризуется положительно.

В Рязани за падение ребенка из окна будут судить мать. Двухлетняя девочка осталась без присмотра, когда родительница была пьяна, она забралась на подоконник, оперлась на москитную сетку и выпала из окна на четвертом этаже. Травмы ребенка квалифицированы как тяжкий вред здоровью.