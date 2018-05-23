Жителя Копейска осудили за нападение бойцовых собак на ребенка

Владельца бойцовых собак в Челябинской области приговорили к исправительным работам за нападение питомцев на девятилетнего ребенка. Мальчик лежал в реанимации с тяжелыми травмами лица.

По данным следствия, питбуль и стаффордширский терьер напали на ребенка на улице в Копейске. Псы покусали мальчика за лицо. Пострадавшего госпитализировали, ему потребовалось проведение операции. Об этом сообщает ИА «Урал-пресс-информ».

В отношении владельца собак было возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Рассмотрев материалы дела, суд приговорил собаковода к 300 часам обязательных работ. Кроме того, в качестве компенсации морального вреда мужчина должен выплатить 400 тыс. рублей.

Как сообщал ранее портал iz.ru, в Хабаровске хаски напали на годовалого ребенка. По данным следствия, мама пострадавшего и ее подруга оставили детей дома одних с собаками, а сами поехали в ветеринарную клинику, чтобы помочь бездомному щенку. За время их отсутствия псы травмировали ребенка.