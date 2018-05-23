Поезда на Сахалине будут ходить только ночью

График работы железной дороги на Сахалине с приходом лета будет изменен. Это связано с предстоящей модернизацией ж/д инфраструктуры. Ожидается, что с 1 июня поезда будут ходить только в ночное время.

Как отмечает ИА SakhalinMedia, в областной думе первоначально звучали предложения о полной остановке ж/д сообщения с 1 июня по 31 августа. Однако после консультаций с региональным правительством было решено частично остановить островную магистраль.

Таким образом, пассажирские и грузовые поезда будут следовать исключительно в ночные часы. А в дневные часы — вестись ремонтные работы.

Сейчас прорабатывается расписание движения поездов. Основная часть модернизации инфраструктуры перенесена на 2019 год.

Портал iz.ru в марте сообщал о том, что РЖД выделила на «перешивку» железнодорожных путей на Сахалине 25 млрд рублей. Уже несколько лет в регионе продолжаются работы по приведению узкоколейки, частично оставшейся еще от японцев, в соответствие с современными стандартами.